Собянин рассказал о развитии телемедицинских технологий в Москве

С начала года жители Москвы воспользовались услугами телемедицины 1, 2 млн раз Во вторник, 12 декабря, в блоге на личном сайте мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об успешном внедрении телемедицинских технологий в столичном здравоохранении.