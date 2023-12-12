Собянин рассказал о развитии телемедицинских технологий в Москве

С начала года жители Москвы воспользовались услугами телемедицины 1, 2 млн раз Во вторник, 12 декабря, в блоге на личном сайте мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об успешном внедрении телемедицинских технологий в столичном здравоохранении.
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