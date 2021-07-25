«С Лëлей у меня любовь»: Гузеева оправдалась за совместный отдых с дочкой

Лариса Гузеева очень трепетно относится к своей дочери. Складывается впечатление, что они с 21-летней Лëлей (так артистка любовно зовёт наследницу) неразлучны: всегда и везде вместе.
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