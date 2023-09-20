Несекретные материалы

14 149 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Николаев
    Какая по счёту статья в этих соц. сетях, а сколько их ЕЩЁ будет? И со счёта сбились. И в СМИ потихоньку началось осуж...«Стране нужны нор...
  • ЛЮДМИЛА Пулина (.)
    Человеку дана Земля для того чтобы ЖИТЬ , растить детей, любить и т.д. !!!! А эти всё делят, делят , просто ума не пр...Ильхам Алиев личн...
  • Юрий Кушнарев
    этот НПЗ бомбили раз десять,а он всё работает.Что,нельзя пару "Кинжалов" туда отправить,чтобы нечего было восстанавли...«Герани» поразили...

В ходе визита Владимира Путина на завод БПЛА в кадре засветился новый ударный беспилотник

В ходе визита Владимира Путина на завод БПЛА в кадре засветился новый ударный беспилотник

Российский лидер вчера посетил производственные площадки компании «Аэроскан» в Ижевске. Владимир Путин ознакомился с новыми образцами ударных и разведывательных беспилотников, а также осмотрел сборочные линии и побывал в учебном центре завода.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх