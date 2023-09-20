В ходе визита Владимира Путина на завод БПЛА в кадре засветился новый ударный беспилотник

Российский лидер вчера посетил производственные площадки компании «Аэроскан» в Ижевске. Владимир Путин ознакомился с новыми образцами ударных и разведывательных беспилотников, а также осмотрел сборочные линии и побывал в учебном центре завода.
Российский лидер вчера посетил производственные площадки компании «Аэроскан» в Ижевске. Владимир Путин ознакомился с новыми образцами ударных и разведывательных беспилотников, а также осмотрел сборочные линии и побывал в учебном центре завода.
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