США бьют по Ирану 11-ю ночь подряд, пытаясь открыть Ормузский пролив США продолжают наносить удары по Ирану, впервые с начала возобновления активной фазы конфликта .
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
США бьют по Ирану 11-ю ночь подряд, пытаясь открыть Ормузский пролив США продолжают наносить удары по Ирану, впервые с начала возобновления активной фазы конфликта .
Свежие комментарии