В центре Казани ограничат продажу алкоголя в день матча «Рубина»

В Казани 6 ноября на некоторых улицах ограничат розничную продажу алкоголя. Эти меры введут для повышения безопасности во время футбольного матча «Рубин» — «ЦСКА», следует из постановления Кабинета Министров РТ.
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