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Ташуев о своей концепции игры: «Называется «Быстрый и правильный футбол». Быстрый – совокупность качеств и интеллекта, правильный – как можно больше голов в чужие, как можно меньше – в свои»

Российский тренер Сергей Ташуев  рассказал о своей концепции футбола. «Методика у нас достаточно своеобразная, поэтому я всегда беру кого-то из своих тренеров в штаб.

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