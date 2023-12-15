Разведчики ЮВО сорвали ротацию ВСУ у Работино в Запорожской области

В результате было нейтрализовано до 35 военнослужащих.Министерство обороны России сообщило о том, что разведчикам Южного военного округа удалось сорвать ротацию украинских войск у Работино в Запорожской области.
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