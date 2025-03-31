Учёные из Пензы придумали необычный способ для очистки сточных вод

Всю работу планируют поручить воздуху.Учёные из Пензенского государственного университета создали устройство, способное уменьшить расходы на очистку сточных вод, сообщают в Министерстве науки и высшего образования, передаёт ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии