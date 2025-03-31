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Царьград

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Учёные из Пензы придумали необычный способ для очистки сточных вод

Учёные из Пензы придумали необычный способ для очистки сточных вод

Всю работу планируют поручить воздуху.Учёные из Пензенского государственного университета создали устройство, способное уменьшить расходы на очистку сточных вод, сообщают в Министерстве науки и высшего образования, передаёт ТАСС.

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