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Царьград

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Совет оружейников Украины признал ракетный удар под Киевом

Совет оружейников Украины признал ракетный удар под Киевом

Украинский совет оружейников подтвердил ракетный удар по полигону под Киевом, где проводилась выставка беспилотников.

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