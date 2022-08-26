Министр культуры РА в прямом эфире ЦУР ответил на вопросы жителей Адыгеи

Юрий Аутлев рассказал о программе празднования 100-летия государственности Адыгеи, где получить второе высшее творческое образование бесплатно, о реконструкции учреждений культуры, а также об эксклюзивных изданиях, созданных в честь юбилея региона.
Юрий Аутлев рассказал о программе празднования 100-летия государственности Адыгеи, где получить второе высшее творческое образование бесплатно, о реконструкции учреждений культуры, а также об эксклюзивных изданиях, созданных в честь юбилея региона.
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