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Пронедра

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Яна Рудковская с Евгением Плющенко купили за 37 млн рублей виллу в Азербайджане

Яна Рудковская с Евгением Плющенко купили за 37 млн рублей виллу в Азербайджане

Яна Рудковская и Евгений Плющенко приобрели виллу в Азербайджане. Недвижимость находится в Баку на побережье Каспийского моря.

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