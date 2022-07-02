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Краснодарцы остались без света. Причина: авария на линии

Краснодарцы остались без света. Причина: авария на линии

Аварийное отключение произошло утром 2 июля. Под «удар» попали 55 трансформаторных подстанций. Света нет на улицах: Индустриальной, Южной, Красина, Краснодонской, Затонной, Кошевого, Захарова, Береговой, Химзаводской, Рыбачьей, Матросова, Тахтамукайской, а также во 2-м и 3-м проездах Нефтезаводской.

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