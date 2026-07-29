Беспилотник атаковал американский газовый танкер в порту Египта

Принадлежащий США плавучий танкер для хранения газа атаковал беспилотник, сообщает Reuters.В египетском порту Дамиетта на терминале по сжиженному природному газу прогремел взрыв во время разгрузочных работ.
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