Украинская армия в ночь на 23 декабря обстреляла американскими ракетами HIMARS село Максима Горького в Каланчакском районе Херсонской области, под удар попали школа, детский сад и фельдшерско-акушерский пункт.
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