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Орлов о Калифорнии: «Чем-то даже Сибирь напоминает: живописно, леса, озера, реки. Невероятные виды! Погода лучше, чем во Флориде – жара легче переносится»

Защитник «Сан-Хосе» Дмитрий Орлов рассказал, что ему понравилось в Калифорнии.  – Вы, сибиряк, впервые в карьере оказались в южном клубе.

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