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Царьград

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Александр Хинштейн: запрет на работу осуждённых в органах власти Курска

Александр Хинштейн: запрет на работу осуждённых в органах власти Курска

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн запретил принимать на работу в органы власти лиц с судимостью.

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