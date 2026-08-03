FiNE NEWS
ГлавнаяНовостиШоубизнесСпортПолезноИнтересноТехно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FiNE NEWS

2 087 подписчиков

Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект № 15294 о порнографии и защите детей

7 июня 2023 года Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект № 15294. Документ предусматривает ужесточение наказания за сексуальное насилие над детьми и одновременно отменяет уголовную ответственность за производство и распространение порнографических материалов между взрослыми по обоюдному согласию.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии