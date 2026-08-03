Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект № 15294 о порнографии и защите детей

7 июня 2023 года Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект № 15294. Документ предусматривает ужесточение наказания за сексуальное насилие над детьми и одновременно отменяет уголовную ответственность за производство и распространение порнографических материалов между взрослыми по обоюдному согласию.