Депутат Госдумы Александр Фетисов предложил губернатору Самарской области Вячеславу Федорищеву полностью запретить в регионе продажу вейпов и жидкостей для них, сославшись на рост заболеваний легких среди потребителей на 30% за год.
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