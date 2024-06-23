Интересная жизнь с Vera Star По возвращению из Северной Кореи, недавно назначенный на должность министра обороны РФ Андрей Белоусов решил отправиться не сразу в Москву, а посетить Дальний Восток.
Белоусов всего за пару дней сумел решить то, что его предшественник не мог решить годами. Представляете если бы в 2022-м мы начали с ним?
Комментарии
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Александр яросв
Вообще то Белоусова нужно было поставить Премьером, а министром обороны Савельева Олега, тогда бы страна действительно вздохнула и поверила бы , что началась борьба с коррупцией. А, так может и почистят оборону, а остальное болото когда и кто будет разгребать.
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11 час.
Natalija Osminina
Это вообще уже не важно. Консервную банку МО вскрыли просто для того, чтобы не было военного переворота. Ну, сейчас полицию почистит -МВД, ФСИН. За Миграционную службу возьмутся, потому что последняя опасность - это спящие ячейки- Исламистский клан. Ну, а там Западный мир разрушится, вместе с Мировой Финансовой системой.
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11 час.
САША ЛЕПАЕВ
он хороший политик. очень нужно такого в медицине и в учебном образовании. а то наша история канет в никуда. почистить мэров всех городов.сколько выплывет говна. и сразу улучшится жизнь людей.и в городах вовремя будет ремонт. и облагороженная городов. а не замазывания ям ..и подпирание палками стен. деньги пойдут куда им полагалось.
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1 час.
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