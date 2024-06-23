Белоусов всего за пару дней сумел решить то, что его предшественник не мог решить годами. Представляете если бы в 2022-м мы начали с ним?

Александр яросв Вообще то Белоусова нужно было поставить Премьером, а министром обороны Савельева Олега, тогда бы страна действительно вздохнула и поверила бы , что началась борьба с коррупцией. А, так может и почистят оборону, а остальное болото когда и кто будет разгребать.

Natalija Osminina Это вообще уже не важно. Консервную банку МО вскрыли просто для того, чтобы не было военного переворота. Ну, сейчас полицию почистит -МВД, ФСИН. За Миграционную службу возьмутся, потому что последняя опасность - это спящие ячейки- Исламистский клан. Ну, а там Западный мир разрушится, вместе с Мировой Финансовой системой.