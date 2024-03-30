Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 299 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Lyudmila
    Скатертью дорога хоть вздохнем свободнее, а то куда ни глянь, везде эта гопота черномазая болтается. Это называется о...Минтруд Таджикист...
  • Светлана Зуева
    Что-то хитер пенсионер.......взять на заметочку старикашкуВ Прикамье за шпи...
  • Olga Andreadi (Андреади)
    так они и так уже у Росии,Готов отдать Крым...

Мать главаря террористов Фаридуни решилась на извинения перед родными жертв «Крокуса»

Мать главаря террористов Фаридуни решилась на извинения перед родными жертв «Крокуса»

Мать главаря террористов Шамсидина Фаридуни (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который обвиняется в совершении ужасного теракта в «Крокус Сити Холле», решилась попросить прощения у родных погибших там людей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх