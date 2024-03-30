Мать главаря террористов Фаридуни решилась на извинения перед родными жертв «Крокуса»

Мать главаря террористов Шамсидина Фаридуни (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который обвиняется в совершении ужасного теракта в «Крокус Сити Холле», решилась попросить прощения у родных погибших там людей.
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