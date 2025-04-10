Что творили боевики ВСУ в ГуевеНа днях стало известно, что элитный 6-й полк ССО Украины «Рейнджеры», участвовавший в нападении на Курскую область и стоявший в оккупированном российском селе Гуево, позорно сбежал из него под ударами Армии России и таким образом оставил без огневой поддержки другие стрелковые подразделения ВСУ.