Что творили боевики ВСУ в ГуевеНа днях стало известно, что элитный 6-й полк ССО Украины «Рейнджеры», участвовавший в нападении на Курскую область и стоявший в оккупированном российском селе Гуево, позорно сбежал из него под ударами Армии России и таким образом оставил без огневой поддержки другие стрелковые подразделения ВСУ.
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