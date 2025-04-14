Татьяна Голикова: 35 млн старше трудоспособного возраста в России к 2025 году

Вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным сообщила, что на начало 2025 года 24% населения России составят русские старше трудоспособного возраста, их количество превысит 35 миллионов человек.
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