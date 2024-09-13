Акита-ину прокусила череп четырехлетней девочке в Подмосковье

Собака породы акита-ину набросилась и растерзала четырехлетнюю девочку в подмосковном Солнечногорске, по факту инцидента возбуждено уголовное дело, сообщает ГСУ Следственного комитета России по Московской области.
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