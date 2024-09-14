Эксперт сообщил, кому из россиян повысят зарплаты с 1 октября

С 1 октября 2024 года преподаватели федеральных высших учебных заведений, работающие в организациях федерального уровня медицинские работники, сотрудники федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, а также гражданский персонал силовых ведомств могут рассчитывать на индексацию зарплаты.