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Эксперт сообщил, кому из россиян повысят зарплаты с 1 октября

Эксперт сообщил, кому из россиян повысят зарплаты с 1 октября

С 1 октября 2024 года преподаватели федеральных высших учебных заведений, работающие в организациях федерального уровня медицинские работники, сотрудники федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, а также гражданский персонал силовых ведомств могут рассчитывать на индексацию зарплаты.

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