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В ДНР сообщили об уничтожении штаба украинской группировки "Север"

В ДНР сообщили об уничтожении штаба украинской группировки "Север"

ДОНЕЦК, 1 мар — РИА Новости. Подразделения российских войск, ДНР и ЛНР в результате совместного наступления уничтожили штаб оперативно-тактической группировки "Север" ВСУ, сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

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