В ДНР сообщили об уничтожении штаба украинской группировки "Север"

ДОНЕЦК, 1 мар — РИА Новости. Подразделения российских войск, ДНР и ЛНР в результате совместного наступления уничтожили штаб оперативно-тактической группировки "Север" ВСУ, сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
ДОНЕЦК, 1 мар — РИА Новости. Подразделения российских войск, ДНР и ЛНР в результате совместного наступления уничтожили штаб оперативно-тактической группировки "Север" ВСУ, сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Свежие комментарии