CNN: шеф Пентагона отдавал приказы об ударах по Йемену из госпиталя

Вооруженные силы США и Великобритании ударили по многочисленным объектам хуситов в районах Йемена. В это время министр обороны Ллойд Остин оставался в больнице из-за осложнений после операции, связанной с лечением рака простаты, сообщил CNN.
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