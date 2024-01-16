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"Братика больше нет": Дед Мороз из Херсонской области не смог сдержать слёз, раздавая подарки

"Братика больше нет": Дед Мороз из Херсонской области не смог сдержать слёз, раздавая подарки

Волонтёр Юрий Мезинов, который в образе Деда Мороза дарил новогодние подарки в новых регионах России, не смог сдержать слёз после визита в одну из семей в Херсонской области.

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Надежда Белугина
БРАТИКА БОЛЬШЕ НЕТ Надежда Белугина-Подюжская Волонтёр Юрий Мезинов помогает жителям Донбасса с 2014 года. Он первым оказывается там, где нужна помощь. Недавно в образе Деда Мороза дарил новогодние подарки в новых регионах России, не смог сдержать слёз после визита в одну из семей в Херсонской области. Как пройти среди горя такого? Слёзы вместо снежинок и льда. Волонтёр в центре горя людского Лишь пытался с лицом совладать. Он привёз малым детям подарки, Поздравляя, им счастья желал. Среди публики праздничной, яркой Вдруг девчонку одну увидал. «С новым годом!» - ответив, малышка, Отказалась второй взять пакет: «Дрон вчера прилетел…только вспышка… Только вспышка – и братика нет…» А подростку всего-то пятнадцать - Жить да жить без волнений и бед! Но с детьми проще им поквитаться, На воюющих сил, видно, нет. Целый день сын лежал там без мамы На снегу, среди взорванных тел… Невозможно забрать, бить упрямо, Чтобы больше смертей, враг хотел. Дед Мороз, раздавая подарки, Чуть держался, но слёзы ручьём: «Это я от тепла так, ребятки, Таю, мне лишь мороз нипочём.» Сердце билось, грозя разболеться, Не вздохнуть, и не заговорить… Ведь привыкнуть нельзя, чтобы детство Раньше взрослых пришлось хоронить. …А нацисты, рабами послушно, И свои не считают тела. Сколько судеб, построек разрушено! Сколько жизней война унесла! Но ползут под дурманом бездумно: До последнего прут храбреца За французов, за старца безумного Против русских – приказ: «До конца!» СПАСИБО МАКСИМУ ТРИШИНУ ЗА ТЕМУ. © Copyright: Надежда Белугина-Подюжская, 2024 Свидетельство о публикации №124011604028
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