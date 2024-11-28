В ГД хотят обязать суд сразу решать вопросы о контактах детей при разводе

Законопроект, обязывающий суд решать вопрос о порядке общения детей до 18 лет с родителем, который будет проживать отдельно, внесет в Госдуму депутат Дмитрий Кузнецов (фракция «Справедливая Россия — За правду»), 28 ноября сообщила пресс-служба депутата журналистам.
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