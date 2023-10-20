Очаги африканской чумы свиней обнаружены в Воронежской области

Очаги африканской чумы свиней (АЧС) на двух свинокомплексах, принадлежащих группе компаний «Агроэко», в Калачеевском районе Воронежской области выявлены специалистами, сообщает 20 октября пресс-служба правительства региона.
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