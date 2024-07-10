«Потерпи», - просили спасатели, эвакуируя квадроциклиста с гор

Турист в одиночку отправился кататься по крымским горам и перевернулся сильно при этом пострадав. В «Крым Спас» сообщили, что ЧП случилось на горном хребте Эчки-Даг в труднодоступном месте, откуда пострадавшего эвакуировали на носилках с применением альпинистского снаряжения.