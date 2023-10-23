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Свежие комментарии

Завершение трех дорожных проектов в Пензе и Спутнике планируется до конца года

Под руководством главы областного министерства строительства Александра Гришаева прошло совещание по выполнению программы «Стимул», включенной в федеральный проект «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда».

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