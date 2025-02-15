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salekhard.online

11 подписчиков

Тише едешь, дальше будешь…

Тише едешь, дальше будешь…

«Главное не победа, а участие!» - уверены салехардцы, но веру в удачу и счастливый случай никто не отменял.

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