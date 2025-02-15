Участники исторического автоквеста «Салехард - 430» сегодня настроены на позитивный лад

Мороз и солнце чудесного субботнего дня придают командам уверенности в победе. После регистрации - долгожданный старт! Впереди экипажи ожидает волшебный маршрут по достопримечательностям окружной столицы.
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