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Царьград

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Семья вице-премьера Башкирии живёт шикарно - отель на Эльбрусе, квартира в центре Москвы. Сам он теперь задержан

Семья вице-премьера Башкирии живёт шикарно - отель на Эльбрусе, квартира в центре Москвы. Сам он теперь задержан

30 сентября оперативники задержали исполняющего обязанности вице-премьера Башкирии 51-летнего Алана Марзаева, курирующего ЖКХ, строительство и ремонт дорог.

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