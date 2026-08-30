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Царьград

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Сотни людей в ледяной воде: что известно о трагедии Filo Jet к данный момент

Сотни людей в ледяной воде: что известно о трагедии Filo Jet к данный момент

Спасательная операция после крушения парома Filo Jet продолжается. Что известно на данный момент.Спасательные службы ведут экстренные поиски 60–70 пассажиров, пропавших без вести после крушения парома Filo Jet у берегов Кирении.

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