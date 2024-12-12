Москвичей попросили не использовать личные автомобили во второй половине декабря

Жителям Москвы рекомендовали не использовать личные автомобили во второй половине декабря. В этот период число машин на дорогах вырастет на 30-50 тысяч по сравнению с началом месяца и превысит 2,91 млн, подсчитали специалисты Центра организации дорожного движения.