Москвичей попросили не использовать личные автомобили во второй половине декабря

Жителям Москвы рекомендовали не использовать личные автомобили во второй половине декабря. В этот период число машин на дорогах вырастет на 30-50 тысяч по сравнению с началом месяца и превысит 2,91 млн, подсчитали специалисты Центра организации дорожного движения.
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