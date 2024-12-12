РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

297 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Гарий Щерба
    КИПЯТОЧКОМ  СЦУТ  ГЕЙРОПЕЙСКИЕ  ПОДОНКИ  с  ФАШИЗМНГТОНСКИМ  дядюшкой Сэмом ....!!!Россия сильно уди...
  • Svetlana Kuzmina
    И что это у немцев, вдруг, такая паника? Немцам ни свечи, ни консервы не помогут.Риск длительного ...
  • Эльдар Алиев
    🤣Киев сообщил о го...

Москвичей попросили не использовать личные автомобили во второй половине декабря

Москвичей попросили не использовать личные автомобили во второй половине декабря

Жителям Москвы рекомендовали не использовать личные автомобили во второй половине декабря. В этот период число машин на дорогах вырастет на 30-50 тысяч по сравнению с началом месяца и превысит 2,91 млн, подсчитали специалисты Центра организации дорожного движения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх