Ситуацию с лифтами в России оценили

Российская жилищная система совершенно не готова к массовой замене лифтов в жилых домах. Нынешнюю ситуацию с оборудованием оценил председатель Московского жилищного союза, член комитета по ЖКХ Торгово-промышленной палаты РФ Константин Крохин.
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