«Домклик» назвал самые популярные города для аренды жилья на Новый год

Первую тройку составили Москва, Казань и Санкт-Петербург. В числе наиболее востребованных направлений — также Нижний Новгород, Кисловодск и Тюмень Москва стала самым популярным городом для посуточной аренды жилья на период наступающих новогодних праздников, следует из материалов обзора аналитиков «Домклик», предоставленного редакции пресс-службой Сбербанка.