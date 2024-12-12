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«Домклик» назвал самые популярные города для аренды жилья на Новый год

«Домклик» назвал самые популярные города для аренды жилья на Новый год

Первую тройку составили Москва, Казань и Санкт-Петербург. В числе наиболее востребованных направлений — также Нижний Новгород, Кисловодск и Тюмень Москва стала самым популярным городом для посуточной аренды жилья на период наступающих новогодних праздников, следует из материалов обзора аналитиков «Домклик», предоставленного редакции пресс-службой Сбербанка.

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