Более миллиона человек уже зачислены в российские вузы в 2026 году

Миллион студентов: Минобрнауки подвело промежуточные итоги приемной кампании 2026 года. Приемная кампания в российские высшие учебные заведения в 2026 году демонстрирует высокие показатели: число абитуриентов, уже зачисленных на бюджетные и платные места, превысило один миллион человек.