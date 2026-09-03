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Более миллиона человек уже зачислены в российские вузы в 2026 году

Более миллиона человек уже зачислены в российские вузы в 2026 году

Миллион студентов: Минобрнауки подвело промежуточные итоги приемной кампании 2026 года. Приемная кампания в российские высшие учебные заведения в 2026 году демонстрирует высокие показатели: число абитуриентов, уже зачисленных на бюджетные и платные места, превысило один миллион человек.

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