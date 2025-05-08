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Гутерриш поздравил нового папу римского Льва XIV с избранием

Гутерриш поздравил нового папу римского Льва XIV с избранием

Генсек Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш поздравил новоизбранного папу римского Льва XIV, Гутерриш подчеркнул, что он ожидает продолжения взаимодействия ООН со Святым престолом «для построения устойчивого и справедливого мира».

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