Гутерриш поздравил нового папу римского Льва XIV с избранием

Генсек Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш поздравил новоизбранного папу римского Льва XIV, Гутерриш подчеркнул, что он ожидает продолжения взаимодействия ООН со Святым престолом «для построения устойчивого и справедливого мира».
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