Первый вице-спикер Госдумы рассказал о преимуществах команды Мишустина

Работа правительства под руководством Михаила Мишустина носит системный характер и показала положительные результаты, сказал первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков 10 мая после встречи фракции «Единая Россия» с кандидатом на пост премьера.
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