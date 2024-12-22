Викторию Боню заподозрили в финансировании ВСУ из-за поста об украинском боксере Усике

Викторию Боню заподозрили в симпатиях к ВСУ из-за посещения матча боксера Усика Телеведущую и блогершу Викторию Боню заподозрили в симпатиях к ВСУ после посещения матча с участием украинского боксера Александра Усика.
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