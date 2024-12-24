Кухарук дал четкие сигналы обществу и власти Югры: «Пришло время единения»

Губернатор ХМАО-Югры Руслан Кухарук впервые выступил с посланием в югорском парламенте. Глава региона доложил депутатам о положении дел в экономике: объем инвестиций по итогам 2024 года превысит 1 трлн 700 млрд рублей, ВРП прирастает на 1 триллион в год.