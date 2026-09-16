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Почти 200 редких соколов-балобанов вернулись в дикую природу на Алтае

Почти 200 редких соколов-балобанов вернулись в дикую природу на Алтае

За последние пять лет правоохранители задержали пять браконьеров На территории Алтайского края и Республики Алтай в дикую природу выпустили 197 краснокнижных соколов-балобанов.

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