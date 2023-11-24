Золото растет вторую неделю подряд

Золото демонстрирует второй недельный прирост подряд, чему способствует ослабление доллара. Рынки все больше уверены в том, что Федеральная резервная система закончила с повышением процентных ставок — это ослабляет американскую валюту и поддерживает желтый металл.
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