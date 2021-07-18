Экономика сегодня

291 593 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Дементьев
    А что? В РФ уже всё перепродали иностранным инвесторам? Пора территорией торговать? ...Китайские дельцы кидают предло...Китай сделал неож...
  • testorr
    А чего молчит кандидато (хз какого рода правильно) в депутаты Зверев????Разлив нефтепроду...
  • Гарий Щерба
    А на КОЛЕНЯХ ПОЛЗАЕТЕ потому , что являетесь НАЦИСТСКИМИ ШЕСТЕРКАМИ , как и ваши предки ....!!!Ползающая на коле...

Режиссер "Побега из Шоушенка" отсудил у телеканала 200 млн долларов

Режиссер "Побега из Шоушенка" отсудил у телеканала 200 млн долларов

Режиссер Фрэнк Дарабонт, создатель сериала "Ходячие мертвецы", выиграл суд у телеканала AMC. Сериал "Ходячие мертвецы" вышел на экраны в 2010 году, Дарабонт выступил в роли исполнительного продюсера и режиссера нескольких серий первого сезона.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх