Режиссер "Побега из Шоушенка" отсудил у телеканала 200 млн долларов

Режиссер Фрэнк Дарабонт, создатель сериала "Ходячие мертвецы", выиграл суд у телеканала AMC. Сериал "Ходячие мертвецы" вышел на экраны в 2010 году, Дарабонт выступил в роли исполнительного продюсера и режиссера нескольких серий первого сезона.