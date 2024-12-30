Повышение тарифов: Речан дал срочное поручение министрам

Премьер-министр Дорин Речан потребовал срочных мер по поддержке граждан и экономических агентов в условиях возможного повышения тарифов на электроэнергию, требуя корректировки компенсаций и выявления пострадавших компаний.
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