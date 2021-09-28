В Саратовской области направлено в суд уголовное дело по обвинению двух должностных лиц государственного автономного учреждения в совершении ряда преступлений

Установлено, что в течение нескольких месяцев обвиняемые, используя свое должностное положение, незаконно предоставляли участки на территории нескольких лесничеств под вырубку сосен, причинив тем самым ущерб государству в особо крупном размере на сумму более 8 миллионов рублей.