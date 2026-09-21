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Танк-призрак Курской дуги достали с 4-метровой глубины

Танк-призрак Курской дуги достали с 4-метровой глубины

В Казани завершилась операция по извлечению из-под земли немецкого танка Panzerkampfwagen V «Пантера» времен Великой Отечественной войны .

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