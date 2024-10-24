«Какие-то мутки»: актриса Уколова рассказала о несостоявшемся романе с Кридом

Актриса Анастасия Уколова четыре года назад снялась в клипе российского музыканта Егора Крида. Девушка на съемках играла роль бывшей артиста, из-за чего зрители решили, что между ними действительно есть отношения.
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